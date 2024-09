Varone vuole rifarsi:: "Ci vediamo lunedì"

Il pareggio di Ferrara ha lasciato tanta delusione tra i tifosi dell’Ascoli che ora aspettano con ansia la possibilità di assistere al primo successo del campionato. Lunedì nell’appuntamento serale con la Pianese il tecnico Carrera e i suoi uomini per non alimentare malumori saranno quasi obbligati a portare a casa i tre punti contro un avversario da non sottovalutare, ma comunque allestito con l’umile ambizione di mantenere la categoria. I toscani sabato hanno sfiorato il colpo grosso col Perugia e arriveranno sotto le cento torri per cercare di dare continuità ai risultati e magari portare a casa altri punti utili per la salvezza. Nel Picchio invece c’è chi esce allo scoperto parlando apertamente di obiettivo serie B e promozione. Si tratta di Ivan Varone, uno degli uomini più esperti presenti in rosa, che proprio nella stagione scorsa era riuscito a festeggiare la cadetteria con la maglia del Cesena. Attraverso il suo profilo Instagram il centrocampista napoletano ieri mattina ha postato: "C’è tanto rammarico per non averla portata a casa, ma abbiamo lottato fino alla fine con tutte le nostre forze nonostante qualche nostro errore. Ora tutti insieme andiamo a prenderci il nostro oBiettivo. Ci vediamo lunedì sera a casa nostra". Parole in grado di testimoniare che il gruppo pare intenzionato a centrare il raggiungimento e il consolidamento del primo posto, o comunque la possibilità di vincere i playoff. Arrivato in questa sessione di mercato estiva, Varone ha firmato con l’Ascoli fino al 30 giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione.

Anche Riccardo Gagliolo ha voluto esprimere il proprio stato d’animo dopo un periodo particolarmente tormentato che lo aveva visto restare fuori per qualche mese a causa dei suoi problemi fisici. "Sono stati mesi difficili – le parole del centrale difensivo -, forse i più complicati da quando gioco. Non è stato facile per me stare fuori senza poter dare il mio contributo. Sono felice per il gruppo che si sta creando e anche per aver percepito da tutti rammarico per il risultato finale di venerdì. Questo significa che abbiamo fame e voglia di raggiungere obiettivi importantissimi". Proprio al Mazza la fascia di capitano è stata affidata a Gagliolo, schierato nel terzetto difensivo completato da Alagna e Menna. Quest’ultimo infine ha commentato: "Buona prestazione di squadra su un campo difficile, peccato per il risultato finale. Testa alla prossima".

mas.mar.