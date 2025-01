Vespasiani in mostra a Ripatransone al centro di ricerca One Lab Contemporary

Ancora una volta Mario Vespasiani conferma il suo talento e la sua capacità visionaria di innovare il linguaggio attraverso l’arte visiva. Con la mostra AbeceMario è infatti possibile appurare una fantasia e una capacità di sintesi del nostro tempo davvero rare. Prendendo spunto dalla sua abilità tecnica inventa un alfabeto geografico in grado di emozionare ma anche di condurre verso quegli approdi inaspettati ricchi di riferimenti colti. Un nuovo riconoscimento per un artista che negli anni si è distinto per l’assoluta qualità e per la complessità tematica della sua pittura. La mostra in corso presso il centro di ricerca One Lab Contemporary di Ripatransone raccoglie le ventisei lettere dell’alfabeto e i dieci numeri, interpretati e descritti come fossero degli arcipelaghi da scoprire e raggiungere. Ogni opera è disegnata a china su un fondo azzurro, arricchita da rari francobolli e particolari timbri.