Viale Buozzi: si parte con il cantiere

Le abbondanti piogge cadute nelle ultime 48 ore hanno creato disagi alla viabilità lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra. A San Benedetto, a seguito della nuova perturbazione arrivata intorno alle 18,30 di ieri, l’amministrazione comunale ha disposto presidi di controllo su tutto il territorio con la polizia locale in servizio anche nelle ore serali con reperibilità notturna del personale delle manutenzioni. Questa mattina aprirà la sala operativa della protezione civile per fronteggiare eventuali criticità. Una situazione di allerta che è stata attivata in tutti i comuni costieri che nella giornata di ieri hanno lavorato per risolvere i problemi delle piogge di martedì. A Grottammare si è registrato l’allagamento nel quartiere Ischia, in particolare lungo la strada d’accesso alla piazza davanti alla Chiesa Gran Madre di Dio. La vasca d’accumulo di via Lombardia, costruita per superare la strozzatura a ridosso della ferrovia, costata circa un milione di euro, non ha dato i risultati sperati.

Critico il consigliere di minoranza Marco Sprecacé. Sempre a Grottammare ci sono stati smottamenti dai cantieri del metanodotto in via di realizzazione in zona Bore Tesino, via Santa Chiara e Valtesino. Ieri mattina gli addetti ai lavori sono stati inviati dal Comune e ripulire le strade dal fango.

Altro smottamento in via Lucania dove hanno operato gli operai del Comune. Vi è poi la solita situazione di agricoltori che non regimentano le acque nei terreni arati così il fango da via Speranza, attraverso via Cuprense è arrivato fino al centro della città. A Ripatransone una frana ha interessato la strada in località Cardeto-Cagnano, rimossa dagli operai del Comune che hanno poi dovuto ripulire il fosso vicino al campo sportivo del quartiere ’La Vigna’ e a seguire anche il fosso in località Santo Stefano, dove il corso d’acqua è esondato allagando la provinciale Valtesino. A Cupra Marittima gli operai del Comune e la polizia locale hanno operato in via San Gregorio Magno per un piccolo smottamento che aveva ostruito la carreggiata. Chiuso il pontino di via delle Cupe che verrà ripulito dai detriti quando sarà passata la perturbazione che ieri sera ha interessato di nuovo tutta la costa con raffiche di fulmini che si sono abbattuti in vari punti del territorio e violenti acquazzoni.

Marcello Iezzi