Weekend di successo con la Cna

Un fine settimana all’insegna della moda e delle tradizioni artigiane con Benvenuti in Atelier’, l’iniziativa promossa in tutta Italia da Cna Federmoda e condivisa sul territorio già da diverse edizioni dalla Cna di Ascoli Piceno, che quest’anno ha aperto le porte di ben 5 laboratori e botteghe attivi in tutta la provincia. Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, i maestri del fashion del territorio hanno offerto al pubblico un’opportunità unica di scoprire dal vivo la qualità e l’artigianalità che contraddistinguono il Made in Piceno, accogliendo nei propri atelier clienti, appassionati e addetti ai lavori di domani. Grazie al prezioso contributo di Alessandro Bianchini, la presidente Cna Federmoda Marche Doriana Marini con Dienpi, Do Quality, Rita Marchei con ’L’Arte nel Vestire’, Valeria Pizi Dressdesigner e la presidente Cna Ascoli Piceno Arianna Trillini con Quitto Bags, il weekend targato Cna ha animato le botteghe artigiane del Piceno con workshop e visite guidate, in una vera e propria full immersion nel mondo dell’alta moda artigianale. In particolare, nella mattinata di sabato, Alessandro Bianchini, Rita Marchei e Valeria Pizi hanno ricevuto la visita dei giovani studenti dell’Iis "Fermi-Sacconi-Cpia" - indirizzo professionale Industria e Artigianato di Ascoli, che per l’occasione hanno potuto approfondire la conoscenza di lavorazioni e tecniche da impiegare al termine del proprio percorso di studi. Domenica, invece, Quitto Bags ha festeggiato i primi 11 anni di attività nel rinnovato laboratorio di viale Mutilati e invalidi del lavoro, ad Ascoli, celebrando al meglio un fine settimana interamente dedicato al fashion e alle sue peculiarità, nonostante un momento storico tutt’altro che semplice per le 311 imprese del Piceno attive nel settore.

Valerio Rosa