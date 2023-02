Ascoli, affidato il progetto per la nuova curva sud

Compiuto il primo passo concreto verso la nuova curva sud. È stato individuato il progetto che riguarderà la realizzazione del settore dello stadio Del Duca che in tanti, soprattutto i sostenitori dell’Ascoli e la società stessa, attendono ormai da alcuni anni. La commissione appositamente incaricata dall’amministrazione comunale ha scelto quello presentato dalla Ark Team dell’architetto Alessio Marini, lo stesso studio tecnico che nell’aprile 2022 aveva illustrato, con una conferenza convocata nella nota sala De Carolis-Ferri, insieme al comune di Ascoli i render dello studio preliminare effettuato. L’rtp (raggruppamento temporaneo di professionisti) curva sud Rozzi sarà il nome scelto per sviluppare l’intervento di rifacimento di quella che da sempre costituisce la vera casa dei tifosi bianconeri. Lo sviluppo sarà portato avanti insieme ad un altro noto studio di Perugia. La corsa contro il tempo è quindi ufficialmente iniziata. Il progetto presentato e accolto non avrà nulla a che vedere con lo studio illustrato l’anno scorso. Si tratterà sempre di un settore con la forma di una tribuna che sorgerà a ridosso del terreno di gioco (proprio come la Mazzone), quindi differente alla caratteristica curva che in passato aveva sempre contraddistinto il lato sud del massimo impianto sportivo cittadino. Tuttavia il...