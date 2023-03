La Videx Yuasa cerca punti a Cuneo "Sarebbe di cruciale importanza"

Oggi in campo la Videx Yuasa nella penultima trasferta stagionale in casa della Bam Acqua San Bernardo Cuneo per un match ricco di fascino, insidie e potenziali imprevisti. Uno scontro da cui la Videx Yuasa cerca punti decisivi per archiviare il discorso salvezza. "La loro linea di ricezione si compone di interpreti notevoli e quando si affrontano squadre così solide in seconda linea non bisogna intestardirsi nella battuta ma giocare con pazienza aspettando il momento giusto per colpire - ha dichiarato coach Massimiliano Ortenzi -. E’ vero che il nostro servizio può dare fastidio a tutti ma nel caso in cui non dovessimo riuscire ad ottenere il massimo dai nove metri dovremo essere pronti a giocarcela con muro e difesa. Cuneo ha raccolto molti punti tra le mura amiche e può vantare un ruolino di marcia importante sotto questo profilo, viene da un periodo complicato e sicuramente ci terrà a fare bene davanti ai propri tifosi perciò dovremo giocare una buona pallavolo e farlo con continuità". I padroni di casa sono costretti a vincere per tenere vive le speranze playoff mentre Vecchi e compagni sarebbero matematicamente salvi in caso di vittoria o in qualunque altra circostanza permettesse loro di conservare almeno 6 punti di vantaggio sulla terzultima (Lagonegro sarà impegnata in trasferta a Santa Croce, Reggio Emilia ospiterà Ravenna nel match in programma alle ore 19). "Il cambio di allenatore avrà dato sicuramente una scossa all’ambiente ma noi dovremo andare lì concentrati per giocare la nostra pallavolo - ha dichiarato il centrale Marco Cubito -. Fare punti domenica sarebbe di cruciale importanza non solo per conquistare la salvezza ma anche per provare ad ottenere qualcosina in più nelle gare che mancano alla fine della stagione regolare". Una sfida delicata e importantissima per alimentare una classifica comunque positiva da parte grottese.