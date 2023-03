Parzialmente accolto il ricorso del Palermo: Corini sarà in panchina

Corini sarà regolarmente in panchina nel delicato match di Parma. Il ricorso presentato dal Palermo, in merito alla squalifica di due giornate del suo allenatore rimediata contro il Cittadella, è stato parzialmente accolto dalla Corte sportiva d’Appello Nazionale. La sanzione è stata rideterminata in un turno di stop e un’ammenda di 8mila euro. Lo sconto così consentirà al timoniere dei rosanero di poter essere presente al Tardini per guidare i suoi nello scontro diretto playoff con i ducali.: il tecnico rosanero, pertanto, potrà essere regolarmente in panchina sabato pomeriggio nella gara esterna contro il Parma. I siciliani non vincono in Emilia da più di 58 anni. L’ultima volta risale alla stagione 1964-65 quando, alla terza giornata, il Palermo riuscì a prevalere per 1-0 (gol vittoria di Troja in chiusura di primo tempo). Da allora il Parma non ha più concesso nulla infilando complessivamente 9 vittorie e 4 pareggi nei successivi scontri andati in scena.