8 dicembre Bologna, la festa dell’Immacolata con la tradizionale Fiorita in piazza Malpighi: programma

Bologna, 6 dicembre 2024 - Domenica 8, Festa dell’Immacolata, alle 16 in piazza Malpighi l’arcivescovo Matteo Zuppi offrirà l’omaggio floreale alla statua della Vergine che verrà deposto fra le sue braccia dai vigili del fuoco a nome di tutti i bolognesi. Presente il sindaco Matteo Lepore.

Alle 16.45, nella Basilica di San Francesco (piazza Malpighi, 9) l’arcivescovo presiederà i Vespri. Infine, alle 18.30 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata (via Piero della Francesca, 3), celebrerà la Messa nella Festa della Patrona. Durante la cerimonia, piazza Malpighi sarà chiusa al traffico dall'incrocio con piazza San Francesco a quello con via Sant'Isaia. Le deviazioni temporanee dei bus Tper saranno indicate sul posto da personale addetto.

Lunedì 9, invece, alle 20.30 a Borgo Panigale, il cardinale guiderà la fiaccolata, con partenza dal parcheggio dell’hotel La Pioppa (via Marco Emilio Lepido, 217) alla Rotonda del Camionista, in memoria di Christina Tepuru e delle donne vittime di tratta in occasione del centenario della nascita di Don Oreste Benzi. Il momento di preghiera è proposto da Albero di Cirene, Caritas diocesana, Comunità Papa Giovanni XXIII, Sant’Egidio, Inner Wheel Club Bologna, Casa Canos, Mondo Donna Onlus, Associazione Betania Bologna, e Acli Bologna.

Fiorita: la storia del tradizionale omaggio floreale

Ogni anno tutti con il naso all’insù per vedere, l’8 dicembre, i vigili del fuoco che depongono un mazzo di fiori tra le braccia della statua della Madonna in piazza Malpighi in occasione della Festa dell’Immacolata. La tradizione dell’omaggio floreale alla Vergine Maria nel giorno della sua Immacolata Concezione, risale al Papa Pio XII, che in questo giorno era solito far collocare una corona di fiori ai piedi della statua della Vergine in Piazza di Spagna. Ma il primo Papa a compiere personalmente l’omaggio floreale fu San Giovanni XXIII, in occasione del centenario delle apparizioni di Lourdes. La colonna era stata fatta erigere dal beato Pio IX a ricordo della proclamazione del dogma, avvenuta nel 1854. Anche a Bologna il centenario lourdiano del 1958 fu decisivo per questo omaggio devozionale. Il cardinale Lercaro volle infatti intervenire personalmente a questo rito popolare, che già da alcuni anni era stato promosso dai parrocchiani dei Santi Gregorio e Siro e da allora gli Arcivescovi hanno sempre presieduto questo atto di pietà mariana. Da allora si sono moltiplicate le associazioni, le parrocchie, gli enti e le associazioni e tanti semplici fedeli che portano fiori per onorare la Vergine Immacolata. I vigili del fuoco salgono in cima alla colonna per deporre a nome di tutta la città i fiori direttamente nelle mani oranti della Vergine.

Colonna votiva della Vergine in piazza Malpighi

Le origini della colonna votiva della Vergine di Piazza Malpighi, sono molto più antiche rispetto a quella romana: essa infatti venne fatta erigere nel 1638, in ringraziamento per la cessazione di una epidemia di colera che aveva mietuto molte vittime in città. La devozione all’Immacolata Concezione era stata incentivata dalla predicazione popolare del cappuccino San Leonardo da Porto Maurizio. La statua bolognese, in rame, è del 1638, e fu realizzata da Giovanni Tedeschi su disegno di Guido Reni; sorge su di una colonna d'ordine ionico disegnata da F. Dotti, con ornamenti di D. Albertoni. Il piedistallo presenta un grande stemma di papa Urbano VIII (1623-1644), quello del Comune di Bologna, quello della Famiglia Francescana; una incisione latina racconta la storia e fu posta in occasione dei restauri del 1889. Anche a Bologna la tradizione della "Fiorita" risale alla proclamazione del dogma, e si delineò su quanto si faceva a Roma.