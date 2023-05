Eventi di martedì 23 maggio 2023: cosa fare oggi a Bologna

Bologna, 23 maggio 2023 – Ecco una lista di appuntamenti da non perdere per la giornata di oggi in città.

Alle 18 all’Opificio Golinelli, c’è l’ultimo incontro gratuito del ciclo ‘Dialoghi di Arte e Scienza’, dal titolo ‘Il futuro dell’intelligenza tra potenza di calcolo e difficoltà del pensiero’, che insiste sul futuro dell’intelligenza.

Alle 19.30 alla Casa delle Associazioni al Baraccano, nei Giardini del Baraccano, la proposta è una serata di musica e relax, realizzata da un concerto live degli allievi della Ricordi Music School, che ha creato un metodo didattico unico, che viene applicato da tutti gli insegnanti in tutte le lezioni di strumento, canto e danza.

Alle 20.30, l’Arena del Sole ospita lo scrittore e filosofo spagnolo Paul B. Preciado, che presenta la sua ultima pubblicazione Dysphoria mundi, che dà avvio in anteprima a FUORI! Festival.

Alle 21 alla Basilica di San Domenico, Giusella Finocchiaro e Maurizio Gabbrielli discutono dell’incontro ‘Che fine farà la libertà? L’uomo e l’intelligenza artificiale’.

Sempre alle 21, il Teatro Dehon accoglie il progetto ‘Diverse abilità in scena’, per un appuntamento con gli studenti del Salvemini, sul palco con ‘Facciamo Amleto. Quasi’.