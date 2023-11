Musica: visite guidate agli studi Fonoprint di Bologna

Bologna, 4 novembre 2023 – Da Lucio Dalla, che ne è stato socio a Luca Carboni, da Samuele Bersani a Zucchero. E poi, naturalmente Vasco Rossi che ha realizzato qui, da sconosciuto, il suo disco d’esordio… Ma cosa vuoi che sia una canzone e torna ogni volta che produce un nuovo album, in particolare per la delicata fase finale della masterizzazione.

E i tanti artisti del nuovo pop italiano, come il duo Colapesce Dimartino e le star dell’elettronica minimale, come l’americano Jeff Mills, arrivato, a sorpresa, qualche mese fa.

Entrare negli studi di registrazione Fonoprint, per un appassionato di musica, è come fare un viaggio nei linguaggi del suono visti dall’interno, in particolare quelli della canzone d’autore, della cosiddetta ‘scuola bolognese’ che qui è nata e qui si è sviluppata, dagli anni 70 in poi.

Il 12 novembre nelle sale di Bocca di Lupo, 6 c’è uno dei rari appuntamenti con le visite guidate, occasione unica per sedere intorno al banco del mixer di fronte allo studio dove Lucio Dalla ha fatto ascoltare per la prima volta a suoi musicisti Caruso e dove ha registrato questo capolavoro, sia nella sua versione che in quella senza tempo del duetto con Luciano Pavarotti.

E dove Zucchero ha accolto le celebrità internazionali che hanno partecipato alla registrazione di Blue’s, come il sassofonista del gruppo di Bruce Springsteen Clarence Clemons che si presentò indossando un inappuntabile completo rosa confetto.

Una immersione nel pop tra aneddoti, ricordi personali di Paola Cevenini che Fonoprint l’ha fondata e, soprattutto, una serie di preziosi ascolti di brani che lì sono stati registrati, con la stessa qualità di riproduzione riservata generalmente sono a chi negli studi lavora, da ‘Caruso’ a ‘Chiedi chi erano i Beatles ‘ cantata da Gianni Morandi, da ‘Quando’ di Pino Daniele’, a ’50 Special’ dei Lunapop.

Nella sala mastering verrà invece proposto l’ascolto, con la visione, di un estratto del film del celebre concerto del 2017 di Vasco Rossi Modena Park, masterizzato da Maurizio Biancani, ingegnere del suono del rocker sin dai suoi esordi e conduttore del programma di successo di Sky 33 Giri Italian Masters.

Le visite sono alle 10, 12, 15, 17. Prossimi appuntamenti 26 novembre e 17 dicembre. Per informazioni e prenotazioni, Paola Cevenini 335 480970 paola@fonoprint.com