Bologna, 11 febbraio 2023 – Se siete nerd dentro, questa è l’iniziativa che fa per voi. Oggi e domani, infatti, alla Fiera si tiene il Nerd Show. Oltre 35.000 metri quadrati (una superficie equivalente a circa 130 campi da tennis) da percorrere in lungo e in largo, visitando la più grande artist alley italiana con oltre 120 autori, entrando in una enorme e fornitissima sala giochi, in cui i videogiochi di ieri convivono con i titoli più apprezzati di oggi, seguendo show dal vivo, concerti, concorsi tra cosplayer, competizioni di K Pop, musica popolare coreana, in cui gruppi provenienti da tutta Italia si sfidano presentando originali coreografie.

Nerd Show offre l’opportunità di assaggiare tutti i gusti dei vari pianeti che fanno parte del mondo nerd: videogiochi, fumetti, cosplayer, fantascienza, sigle di cartoni animati, modellismo, mattoncini per le costruzioni, tecnologia di ieri e di oggi, serie televisive: ci sarà anche l’attore Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra .

Oggi si comincia con Sio (foto ), che per l’intera giornata incontrerà i suoi fan nello spazio allestito dalla Casa Editrice Shockdom. Per tutti gli amanti delle sigle di alcuni dei più famosi cartoni animati c’è il concerto, in programma dalle 17, di Giorgio Vanni, che, tra l’altro, ha realizzata la sigla italiana di Pokémon, Dragon Ball e Detective Conan. Molto attesa anche la performance di Mark “The Hammer” Arata, musicista, polistrumentista, youtuber, creator e chitarrista di J-Ax, famoso su Youtube grazie alla serie ‘Come creare una canzone senza alcun talento’. Oltre 120 autori a disposizione di appassionati e curiosi: molti di loro lavorano per le case editrici più prestigiose come Marvel Comics, DC Comics, Bao, Bonelli, Image, Zenescope, Bugs. Infine, per gli amanti dei games, una sala giochi di 3.500 metri quadrati. Nerd show è aperto oggi e domani dalle 10 alle 19. Info e prevendita su www.nerdshow.it