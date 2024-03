Peggy Gou all’Unipol Arena: tutte le info sull’evento di sabato 9 marzo

Bologna, 5 febbraio 2024 - Uno dei nomi più importanti della musica elettronica mondiale arriva a Bologna per far ballare gli appassionati del genere. La dj coreana Peggy Gou, star mondiale da quasi 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si esibisce all'Unipol Arena nella serata di sabato 9 marzo, per un evento imperdibile.

L'artista

Nata nel 1991 ad Incheon, in Corea del Sud, Peggy Gou approda per la prima volta in Europa, più precisamente in Inghilterra, all'età di 14 anni con l'obiettivo di imparare la lingua inglese. Dopo essere tornata in Corea, si avvicina alla console all'età di 18 anni e dà inizio ad una lunga scalata che la porta a suonare in vari locali dell'Inghilterra e della Germania, nel quale si trasferisce a 23 anni.

Nel 2016 pubblica i suoi primi quattro EP e inizia a suonare al Berghain, rinomato locale techno di Berlino, divenendo la prima donna coreana a riuscire nell'impresa. Il successo di Peggy Gou cresce a dismisura e permette alla dj di salire sui palchi dei più importanti Festival di musica elettronica del mondo, tra cui il Coachella negli Usa, il Primavera Sound Festival a Barcellona, il Fuji Rock Festival in Giappone, Tomorrowland in Belgio e il Glanstonbury Festival in Inghilterra.

Ad oggi, Peggy Gou è un'icona famosa in tutto il mondo ed è reduce da un'interessante collaborazione con il cantautore statunitense Lenny Kravitz, nel singolo "I Believe in God Again". Nell'estate 2023 ha rilasciato il singolo "(It Goes Like) Nanana", arrivato ad oltre 300 milioni di ascolti nelle varie piattaforme e che ha scalato le classifiche mondiali. Sabato 9 marzo, Peggy è pronta a trasformare l'Unipol Arena in un'enorme discoteca.

Tsha e Alinka

Peggy Gou non è l'unica a salire in console durante la serata. A farle compagnia, infatti, c'è un duo di artiste emergenti, Tsha e Alinka, che si stanno facendo strada nel panorama internazionale.

Tsha è nata e vive tuttora a Londra. Ormai qualche anno sta facendo parlare di sè e ha attratto l'interesse di molti fan della musica elettronica mondiale, ma non solo. Oltre agli ascoltatori del genere, a notare e collaborare con Tsha sono stati artisti di livello internazionale come i Gorillaz, celebre band elettro-pop britannica, e Diplo, Dj e produttore musicale statunitese.

Con lei c’è Alinka, nata in Ucraina ma avvicinatasi alla musica negli USA. In particolare nell'ultimo biennio, Alinka ha fatto enormi passi di gigante che l'hanno portata a produrre collaborazioni di successo con importanti artisti e su etichette di fama mondiale.

L'evento

La dj coreana e gli altri ospiti della serata si esibiscono sabato 9 marzo all'Unipol Arena. I biglietti sono già acquistabili sulle piattaforme Ticketsms e TicketOne, con prezzi di 37,85 euro per il secondo anello, 43,70 euro per il primo anello e 63,25 euro per il parterre.

L'apertura dei cancelli è programmata per le 18, mentre il concerto è previsto dalle 19 alle 24.