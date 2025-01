A 14 nel caos a Bologna per la chiusura in ritardo di un cantiere. Le notizie sul traffico di oggi

Bologna, 8 gennaio 2025 - Mattinata di caos per chi si sposta in auto, sia in centro città che in autostrada a Bologna. In via Amendola un autobus doppio è rimasto bloccato al centro della carreggiata bloccando la circolazione: il risultato sono file in tutta l'area circostante la stazione.

In A14, invece, a causa dei ritardi nella chiusura di un cantiere dovuti alla mancanza di bitume, in direzione sud, tranquillo San Lazzaro e Castel San Pietro, si sono create file fino a 6 chilometri: chiuso e poi riaperto un tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona.

Analoghi problemi in direzione nord, dove invece i rallentamenti sono dovuti a un’auto in fiamme.

I disagi alla circolazione autostradale hanno avuto ovviamente ripercussioni anche sulla tangenziale di Bologna.

Traffico in A14 in una foto d'archivio Isolapress

I percorsi alternativi

Ai viaggiatori provenienti da Bologna e diretti verso Ancona è stato consigliato, dopo l'uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, di percorrere la viabilità esterna verso Castel San Pietro dove rientrare in autostrada verso Ancona.

In precedenza segnalate anche code anche tra Bologna Borgo Panigale e Bologna fiera verso Ancona e tra Bologna Interporto e il bivio A13-A14.

Segui il traffico in tempo reale

Per traffico intenso code in uscita a Bologna Casalecchio.

Inoltre, sempre sulla A14 Bologna-Taranto ma tra Faenza e Imola, in direzione di Bologna si sono formati sei chilometri di coda a seguito di un’auto in avaria, al chilometro 52,500, poi rimossa.