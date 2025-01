Traffico paralizzato oggi a Bologna: filobus in panne sui viali

Bologna, 8 gennaio 20245 – Immobile, nella sua doppia e snodabile grandezza, a metà di uno degli incroci più congestionati dei viali, in zona stazione. Traffico paralizzato intorno alle 8,30 di questa mattina in viale Pietramellara all’incrocio con via Amendola.

A bloccare il traffico, sempre congestionatissimo in quella zona, un filobus Tper di quelli lunghissimi che si è paralizzato al centro della carreggiata, mentre, evidentemente, stava girando dai viali verso piazza dei Martiri. A quel punto, naturalmente, si sono formate lunghissime code in tutte le tre direttrici e più di un automobilista ha perso la pazienza, usando con grande generosità il clacson e cercando modi ‘fantasiosi’ per aggirare il problema, peraltro decisamente ingombrante.

A una prima ricostruzione, pare che al mezzo pubblico si sia staccato il pantografo (che tecnicamente si chiama ‘bifiliare’) era uscito dalla sede e si era impigliato nella rete di cavi della linea. Per questo, il mezzo non è più riuscito a ripartire. Tper fa sapere che intorno alle 9 si sono concluse le operazioni per sistemare il problema tecnico del mezzo che è poi ripartito: il traffico va verso la normalizzazione, complice anche l’uscita dall’ora di punta.