A Ponte Ronca sfide a calcio in memoria di Domenico Cavezza

Dai bambini agli adulti e con una calorosa partecipazione di tutto il paese per l’evento sportivo Memorial Domenico Cavezza che si è svolto sabato scorso al centro sportivo di Ponte Ronca. Manifestazione che si è svolta in ricordo del carabiniere e appuntato scelto Domenico Cavezza, deceduto un anno fa al termine di una grave malattia. Aveva 53 anni e nel corso del suo servizio all’Arma aveva operato alla caserma di Zola Predosa, poi al Radiomobile provinciale di Bologna e quindi alla stazione Varanini. Oltre al suo lavoro, sempre apprezzato e valutato positivamente dall’Arma e dai superiori, Cavezza, appellato da tanti col diminutivo di Mimmo, nel tempo libero si era dedicato alla formazione sportiva dei bambini, in particolare nel settore calcio di alcune società locali e al volontariato per i giovani nella parrocchia di Ponte Ronca, dove abitava insieme alla moglie Roberta e ai figli Martina e Christian. Ed è proprio nel paese che lo ha tanto apprezzato che si è svolto, in mattinata, un quadrangolare con la categoria pulcini del quartiere Barca, Monte San Pietro Calcio e Ponte Ronca. Il pomeriggio altro quadrangolare con i carabinieri del Radiomobile provinciale, della Compagnia di Borgo Panigale, dei genitori dei bimbi della Barca e dell’associazione sindacale Usic. Al termine della giornata sono stati consegnati al sindaco Dall’Omo i 3mila euro raccolti per beneficenza e destinati a sostenere le Borse per lo sport.