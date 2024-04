Abbiamo portato sul palco le storie dei ’matti’ del libro

Quest’anno abbiamo iniziato un’attività teatrale con la compagnia Teatro dell’Argine, con l’obiettivo di rappresentare alcune scene del libro "Franco Basaglia, il re dei matti", interpretando però le vicende dal punto di vista dei matti. Durante la nostra prima lezione con Biliana, l’insegnante di teatro, abbiamo lavorato su esercizi di coordinazione per immedesimarci al meglio nei personaggi. Abbiamo affrontato il tema dei problemi mentali e, divisi in gruppi, abbiamo realizzato diverse scene riguardanti varie patologie. L’insegnante ci ha assegnato il compito di creare un copione basato sulla vita di una persona con disturbi mentali. Un’altra attività che stiamo facendo, partendo sempre dalla lettura del libro su Basaglia, è realizzare sulla porta della nostra aula un Marco Cavallo blu come quello descritto nel libro. Le attività proposte dalla nostra professoressa di lettere ci sono piaciute molto, perché hanno consentito a tutti di riflettere su un tema molto importante in modo coinvolgente e divertente.