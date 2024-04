Addio allo storico barbiere Nicola Cassio

‘Caro papà, noi vogliamo ricordarti così forte e agile, sempre pronto a un buongiorno e un sorriso per tutti. Con tutto l’amore del mondo ti auguriamo buon viaggio’. Con poche struggenti parole su fb, Rossella ha salutato il papà Nicola Cassio, storico barbiere, in maggio avrebbe compiuto 87 anni.

Era arrivato a San Lazzaro negli anni Sessanta, con la moglie Dionisia e la prima figlia, Grazia, da Gravina in Puglia (Bari), dove era nato nel 1937 e dove aveva imparato il mestiere lavorando da un barbiere fin da ragazzino. Nella nostra città aveva realizzato il sogno di aprire un’attività tutta sua in via Gorizia. Aveva poi allargato l’attività, avendo insegnato il mestiere agli altri due figli, Vincenzo e Rossella, e nel 1990 aprì ‘I Cassio’, salone in via Fosse Ardeatine, dove si trova tuttora. "Papà amava molto il suo lavoro – racconta Vincenzo – per lui fu un duro colpo quando dovette abbassare la serranda, al tempo del covid. La sua fine iniziò allora". Nonostante qualche acciacco era spesso in negozio, amava incontrare i vecchi clienti. Ospite di una struttura in città da pochi mesi, una polmonite se l’è portato via. Domani il funerale, partendo dalla camera mortuaria del Sant’Orsola, visibile per un ultimo saluto dalle 14 alle 15. Esequie alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a San Lazzaro.

Paola Giovannini