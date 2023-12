Aderisce anche. Genus Bononiae

Anche Genus Bononiae aderisce alla raccolta fondi per le Due Torri. E lo fa destinando una parte del ricavo della vendita dei ‘biglietti open’ della mostra su Concetto Pozzati a Palazzo Fava fino all’11 febbraio 2024. Fino al 6 gennaio, spiega la società della Fondazione Carisbo, per ogni ‘biglietto open’ acquistato, 1 euro confluirà nella raccolta fondi per le torri. Durante il periodo natalizio, inoltre, il prezzo sarà scontato da 16 a 14 euro. Per gli acquisti in cassa basterà comunicare l’adesione alla promo e ottenere lo sconto, mentre per gli acquisti online si potrà inserire il codice ’Duetorri’. "L’arte e la figura di Concetto Pozzati sono patrimonio cittadino, così come la Garisenda e l’Asinelli – spiega Filippo Sassoli de Bianchi, presidente di Genus Bononiae – abbiamo quindi pensato che un’iniziativa a sostegno delle Due Torri, simbolo della nostra città, si sposasse bene con questa mostra".