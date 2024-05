Affidati i lavori post-alluvione. Investimento da 12 milioni di euro

Sono stati affidati, in questi giorni, i lavori nel territorio di Budrio per la ricostruzione post alluvione. Lo rende noto l’amministrazione comunale: "Così come chiesto dal Comune l’ordinanza 13 del Commissario Figliuolo del 13 ottobre scorso ha destinato 6.100.000 di euro per il rifacimento del ponte di via Rabuina e 6.246.400 di euro per rifare le seguenti strade: via Rondanina, via Ponti, via Frabona, via Budella, via Donzone, via Spino Bianco, via Larghe Vedrana, via Lumachina, via Fondazza, via Visita, via Canalazzo, via Cavalle, via Pianella, via Riccardina (a Mezzolara), via Riccardina, via Bagnarola, via Bagnaresa, via San Zenone, via Calamone, via Vigorso, via Cantarana. Il consiglio comunale del 30 aprile ha votato favorevolmente l’adesione all’accordo quadro già sottoscritto tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e la società Sogesid spa. L’atto contempla l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza delle strade comunali con interventi di manutenzione straordinaria e demolizione e conseguente ricostruzione del ponte di Vigorso".

L’amministrazione, poi, aggiunge: "Il Comune di Budrio a dicembre 2023 ha affidato la progettazione di entrambi i lavori e verificherà poi la fase della progettazione esecutiva, i progetti verranno poi presentati in Giunta che a seguito di delibera li consegnerà alla Società Sogesid spa. Con questo accordo - aggiunge il comunicato - affidiamo a Sogesid spa la fase del procedimento dei due interventi che riguarda la gara, la rendicontazione al Mef trattandosi di opere afferenti al Pnrr, la fase di esecuzione dei lavori, la conclusione dei lavori secondo il cronoprogramma.

I soldi spesi per la fase della progettazione, 250.000 euro, verranno rimborsati al Comune di Budrio e Sogesid si rapporterà direttamente con il Commissario". Così la sindaca Debora Badiali: "Si tratta di un passo importante, quello dell’affidamento dei lavori, perchè rappresenta la partenza di un percorso lungo e saliente per tutto il nostro territorio".