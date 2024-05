"Agroalimentare da difendere"

Guglielmo Garagnani, candidato di FdI alle Europee, perché ha accettato la proposta del partito?

"Ho accettato onorato della proposta, da imprenditore agricolo, dopo tanti anni di associazionismo (presidente uscente di Confragricoltura Bologna, ndr) e senza nessuna esperienza politica pregressa. E’ un momento storico ben preciso per noi, direi straordinario. Ma purtroppo in senso negativo".

A cosa si riferisce?

"L’agricoltura è finita in una pressa. Sia per scelte sbagliate, sia per gli effetti della crisi delle relazioni a livello mondiale. Voglio diventare portavoce del mondo agricolo, di tutti, non potevo dire di no, da europarlamentare potrò fare gli interessi di tutte le imprese. E poi, mi lasci dire, qualora non venissi eletto io non ci sarà nessuno che rappresenterà la nostre politiche. Un motivo in più per darmi fiducia".

E’ fresco il ricordo della protesta dei trattori.

"Giorgia Meloni e il ministro Lollobrigida in questi due anni hanno dimostrato grande attenzione al settore, proverò a fare una sintesi in Europa in maniera trasversale. Meloni vuole portare i conservatori europei in maggioranza ed è un passo fondamentale per cambiare il destino dell’agroalimentare".

Quello del miglioramento della Politica Agricola Comune (Pac) è un dossier chiave?

"La nuova Pac sarà varata nel 2027, ma di certo dobbiamo muoverci subito. Dovremo spingere sulla semplificazione burocratica, è vero che tutto si decide in Europa, ma poi la declinazione regionale non deve incartarsi. Serve più competitività rispetto agli altri Paesi, con una tutela del prodotto italiano dalla concorrenza sempre più sleale. Oltre a più disponibilità necessaria a finanziare i settori in crisi".

pa. ros.