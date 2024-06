Al via la tradizionale ‘Fîra di Âi’. La sfilata del solstizio apre la festa

La tradizionale ‘Fîra di Âi’. E’ la tradizionale festa che si tiene a San Giovanni in Persiceto in occasione della ricorrenza del Santo patrono. La kermesse è in programma da domani a domenica nel centro storico che sarà animato da numerosi banchetti, musica, balli e altre attività di intrattenimento.

Oltre agli stand commerciali, in piazza Garibaldi e piazza Guazzatoio ci saranno tante proposte di street food, in corso Italia il mercatino dell’artigianato artistico e in parco Pettazzoni il luna park.

"La fiera – dice il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti – è sempre una bella occasione di aggregazione , ma anche un’opportunità per riscoprire il commercio di prossimità. Proprio per dare la possibilità agli adulti di godersi lo shopping, recentemente abbiamo attivato il "Kid’s Corner Sangio", in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e Confesercenti Bologna nell’ambito del progetto "Persiceto Friendly".

Il Kid’s Corner è uno spazio nel cortile del palazzo comunale dove operatori specializzati propongono laboratori, giochi, letture e tante altre attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. In occasione della fiera sarà attivo poi un nuovo servizio a favore delle famiglie: davanti a palazzo Santissimo Salvatore sarà disponibile uno spazio coperto, allestito con fasciatoio, poltrona per l’allattamento, angolo morbido e libreria tattile, affinché i più piccoli e i loro accompagnatori abbiano un luogo dedicato dove poter stare in tranquillità. Intanto gli appuntamenti principali di domani e sabato sono la Sfilata del solstizio a cura di Pro Loco Sàn Zvan, durante la quale alcuni negozi del territorio presenteranno le loro collezioni estive. La sfilata è prevista domani, alle 20, in piazza del Popolo. Non mancherà l’intrattenimento musicale, tra cui vari dj set. Sul palco in piazza del Popolo, sabato alle 17, si terrà lo spettacolo di danza dell’associazione Koinonia e a seguire, alle 19,30, la consegna delle benemerenze ai donatori Avis. Alle 21, sempre sul palco di piazza del Popolo, seguirà la serata dance anni ’70 - ’80 ‘AnimaMia’, con i Dj e le animazioni di Radio Stella Network, e come ospite speciale Jo Squillo.

p. l. t.