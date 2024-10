Bologna: alcol ai minorenni, il questore chiude un locale di via Indipendenza

Bologna, 28 ottobre 2024 - Un locale in via Indipendenza è stato chiuso per 30 giorni su ordine del Questore perché è stata accertata la vendita di alcol a minorenni.

Nella serata di sabato 26 ottobre, intorno alle 21, gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, insieme alla polizia locale, hanno accertato la presenza di giovani ragazzi che consumavano, all’interno del locale, bevande alcoliche.

Nello specifico, gli agenti hanno rilevato la vendita di cocktail a tre ragazze minorenni seduta a un tavolo del locale, senza che a queste fosse stato richiesto un documento d'identità per verificarne l'età.

Il locale già nell'aprile del 2023 era stato chiuso e segnalato più volte dalla polizia locale per diversi episodi di somministrazione di alcolici a minori, a dimostrazione del fatto che la gestione del bar nel tempo non avesse modificato la propria condotta.

Considerata la gravità dei fatti verificati dagli agenti e vista la recidività del gestore del locale, il Questore ha ritenuto necessario chiudere il bar per 30 giorni.