Alexander Malofeev in concerto cavalca le epoche e i generi

Debutta per la prima volta a Bologna, con Musica Insieme Alexander Malofeev, straordinario pianista classe 2001. "Sono felice di esibirmi a Bologna – ha commentato – perché mi piace tantissimo camminare senza meta ed essere ipnotizzato dall’architettura, ma anche perdermi per le strade, entrare in un una chiesa, ammirare una cattedrale".

Domani alle 20,30 al Manzoni propone un programma che attraversa epoche e generi del repertorio pianistico: "Ho voluto costruire la prima parte del concerto – spiega lui stesso – su musiche dell’epoca barocca, ma in qualche modo “non barocche”, perché guardano al futuro". Si apre quindi con la Suite n. 1 in si bemolle maggiore HWV 434 di Georg Friedrich Händel, e Fuga su un tema di Händel op. 24 di Johannes Brahms, dal sapore romantico, che lascerà spazio poi al Ground in do minore ZD 221 di Henry Purcell. Seguirà poi la Passacaglia in sol minore di Georg Muffat concludendo poi la prima parte con con il Concerto n. 2 in la minore per organo solo (da A. Vivaldi) BWV 593 di Johann Sebastian Bach nella trascrizione tardo-romantica di Samuel Feinberg.

"Nella seconda metà del concerto – racconta il musicista – ho pensato di inserire invece tre dei miei compositori romantici preferiti: Rachmaninov, Skrjabin e Chopin. Ma ascoltando questi brani si comprende come ci sia una forte connessione fra le due parti del concerto, una relazione fra epoca barocca e romantica che desideravo condividere con gli ascoltatori"". Verranno eseguiti dunque i Morceaux de fantaisie op. 3 di Sergej Rachmaninov, i Due Pezzi per la mano sinistra op. 9 di Aleksandr Skrjabin e, finale maestoso, l’Andante spianato e Grande Polacca brillante op. 22 di Fryderyk Chopin.