Alla scoperta della magia della scienza

Si avvicina la Notte Europea dei Ricercatori, evento finanziato dalla Commissione Europea che dal 2005 coinvolge migliaia di divulgatori scientifici e istituti di ricerca, con l’obiettivo di diffondere informazione e conoscenza tramite attività, giochi, dimostrazioni, spettacoli. A Bologna l’iniziativa avrà luogo in piazza Lucio Dalla, il 29 settembre dalle 18 a mezzanotte. Ci saranno oltre 60 stand, presieduti dai diversi enti di ricerca coinvolti: Cnr, Università di Bologna, Cineca, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Presente anche il noto attore bolognese Vito, che intervisterà nel corso della serata i ricercatori per capire insieme ai cittadini i segreti delle scoperte scientifiche. "Il messaggio che farà da filo conduttore all’edizione di quest’anno è contenuto nella parola ’riPENSAci’: invitiamo a riflettere sul nostro pianeta, a rimettere in discussione i comportamenti e le scelte individuali, e a farlo con consapevolezza e informazione", commenta il prorettore alla Ricerca dell’Università Alberto Credi. L’obiettivo è quindi coinvolgere il più possibile il pubblico, ci saranno molteplici attività, per adulti e bambini, suddivise in tre macroaree: ’Interpretare il passato’, ’Esplorare il presente’ e ’Immaginare il futuro’. Per quanto riguarda il primo percorso, uno degli eventi principali è ’Viaggio nel ghiaccio marino e cambiamento del clima’ proposto dal Cnr, in cui sarà possibile scoprire le origini del ghiaccio marino, la cui perdita è oggi prova evidente del cambiamento climatico : "Il nostro fine è quello di aumentare l’interesse per la ricerca nel pubblico, soprattutto nei giovani" ricorda Vittorio Morandi, presidente dell’area territoriale di ricerca del Cnr di Bologna.

Saranno infatti presenti alla Notte anche moltissime scuole, grazie al progetto ’Ricercatrici e ricercatori per un giorno’, e diversi stand saranno dedicati ai ragazzi: ’Code Hunting Game’, la caccia al tesoro che mette alla prova le proprie conoscenze sul clima muovendosi virtualmente in tutta Italia, ma anche il ’Cody Maze’ di Inaf, composto da quiz di astronomia e sfide di coding. Un evento dunque che guarda avanti, moltissime sono le postazioni dedicate al percorso ’Immaginare il futuro’: Cineca parlerà di computer quantistici attraverso quiz e riproduzioni video nell’iniziativa ’Quantum computing, una realtà emergente’, ma avrà anche uno stand riservato al supercalcolo e uno all’intelligenza artificiale. La Notte di venerdì 29 sarà dunque ricchissima di attività, tutte a ingresso gratuito, per alcune delle quali è richiesta la prenotazione sul sito https:www.nottedeiricercatroi-society.eyprenotazioni-notte-2023. Da non perdere gli eventi di ’avvicinamento’.

Alice Pavarotti