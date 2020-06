Molinella (Bologna), 12 giugno 2020 - Non ce l'ha fatta Andrea Cacciari, il 60enne di Selva Malvezzi, a Molinella, è deceduto, oggi pomeriggio, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore, dopo l'incidente dell'altra mattina alla rotonda Pescatori di Budrio. L'uomo, che si stava recando al negozio Comet, è stato investito da una Renault, guidata da una 35enne di Budrio, mentre con il suo monopattino elettrico cercava di raggiungere il posto di lavoro.

Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito e le cure dello staff sanitario non hanno salvato la vita al 60enne. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, la polizia locale di Budrio sta eseguendo accertamenti sul monopattino elettrico e sta raccogliendo i racconti di altri automobilisti per ricostruire la sequenza dell'investimento. Gli accertamenti consentiranno ai berretti bianchi, agli ordini del comandante Maurizio Murrone, di stabilire le caratteristiche tecniche e anche eventualmente chiarire su quali tratti stradali potesse circolare.