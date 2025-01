Aperitivo a Gran Tour:. Federico Quaranta e il ’Monologo etico’

Aperitivo letterario oggi alle 19, a Grand Tour Italia, il parco di Oscar Farinetti.

L’ospite sarà Federico Quaranta, conduttore e autore televisivo noto per la trasmissione Linea Verde Tipico in onda su Rai 1, che metterà in scena il suo spettacolo ’Monologo etico (non moralizzatore)’, che dipinge un quadro della società contemporanea attraverso l’uso di metafore letterarie, fiabesche, epiche, mitologiche e poetiche.

Utilizzando tratti di Odissea, Divina Commedia, Bibbia, Pinocchio e altre opere ancora, si indaga la società attuale, avvitata in una pericolosa vertigine consumistica che sembra non avere fine. Una soluzione però c’è e Quaranta la racconta, dando una speranza.