Appennino senza neve, al Corno solo erba e fango. "Rifugi vuoti e silenzio"

Bologna, 4 gennaio 2023 – C’è silenzio. Non si sente il rumore degli scarponi sprofondare nella neve. Nessun frastuono metallico delle funivie interrompe la calma piatta che regna nel comprensorio del Corno alle Scale a Lizzano in Belvedere. Gli impianti sono fermi. Le piste sono chiuse, senza alternative: di neve non ce n’è. L’unica che si vede, raggruppata in qualche cumulo, è quella artificiale: poca e quasi inutile se non per dare un tono di speranza a un paesaggio che siamo abituati ad ammirare immerso nel bianco. Mirco Cioni del Duca degli Abruzzi Qualcuno c’è, ma non scia: passeggia. Già, perché il trend di questa stagione invernale potrebbe (si spera di no) essere solo questo: il trekking. Coppie, famiglie e solitari hanno lasciato i Moon boot a casa, per sostituirli con scarponi da montagna. La strada provinciale del Cavone, quella che porta ai piedi del Corno, è zeppa di cartelli stradali per l’uso di gomme invernali e catene. Ma nessuno ci fa più caso, qui la temperatura supera addirittura i 6 gradi. Di notte scende leggermente sotto lo zero. A 1.649 metri Stefano Cioni è da solo nel rifugio le Malghe. Lavora qui da più di un anno, ma non si era mai...