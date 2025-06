Aree sosta con bagni e docce, Interporto in campo per i camionisti

’Il camionista dimenticato’: una ricerca per dare voce a chi muove il Paese. Si è svolta ieri la presentazione del convegno ’Camionista questo sconosciuto’, in programma oggi nell’ambito della fiera Ambiente e Lavoro, 35esimo Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iniziativa, promossa da School Interporto in collaborazione con Interporto Bologna Spa, Federtrasporti, Regione e Ausl di Bologna, nasce per restituire visibilità e dignità a una categoria professionale spesso trascurata: quella degli autotrasportatori.

Sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta da School Interporto su un campione di 121 camionisti. I dati evidenziano una realtà complessa: l’età media è di 49,3 anni, il 95% sono uomini, l’80% italiani, con una significativa presenza di lavoratori dall’Est Europa. Le condizioni lavorative risultano spesso gravose, caratterizzate da turni notturni, pasti irregolari, elevati livelli di stress, dolori muscoloscheletrici e una scarsa propensione – o possibilità – a sottoporsi a controlli medici. Il presidente dell’Interporto, che ha sede a Bentivoglio, Stefano Caliandro, ha sottolineato come: "La nascita della School Interporto rappresenti una risposta concreta alle esigenze dei lavoratori in tema di salute e sicurezza, nonché un gesto di responsabilità sociale per un’azienda a partecipazione pubblica". Caliandro ha evidenziato "l’importanza dell’adeguamento delle infrastrutture viarie esterne all’Interporto – come la Trasversale di Pianura e il casello autostradale Bologna Interporto – per garantire maggiore sicurezza sia agli operatori della logistica sia ai cittadini dei territori limitrofi".

A conferma dell’impegno verso il benessere degli autotrasportatori, entro luglio sarà inaugurato un nuovo parcheggio vigilato con 170 stalli per camion, dotato di servizi igienici, docce, spogliatoi e distributori automatici. Il convegno si terrà oggi, alle 14, nella Sala Regione Emilia-Romagna e sarà coordinato da Alessandro Alberani, direttore della Logistica Etica di Interporto Bologna Spa. Interverranno, oltre al presidente Caliandro, esperti del settore tra cui Claudio Arlati (IAL Emilia-Romagna), Matteo Di Lello (Ausl Bologna) e Paolo Moggi (Federtrasporti).

Zoe Pederzini