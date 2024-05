Asma in aumento nei bambini. Oltre cinquemila in cura. Colpito un piccolo su dieci

Asma nei bambini in forte aumento: lo scorso anno, gli ambulatori di pneumologia del Sant’Orsola hanno assistito circa 5.500 bimbi, mille in più rispetto all’anno precedente con un aumento del 18 per cento. "Questo dato rispecchia il fatto che l’asma sia una malattia in aumento, soprattutto tra i bambini e migliorare la gestione dei pazienti, in particolare di quelli più piccoli è il nostro obiettivo – sottolinea Emanuela di Palmo, pediatria, della Pneumologia pediatrica del Sant’Orsola –. Le cause di questo aumento sono molteplici, come evidenzia anche l’Organizzazione mondiale della sanità: inquinamento ambientale, cambiamenti climatici, esposizione al fumo, ma anche obesità e ridotto esercizio fisico. I bambini sono sono più vulnerabili degli adulti poiché il loro apparato respiratorio è ancora in fase di crescita. Quando inaliamo particelle nocive queste provocano un’infiammazione delle vie aeree e dei polmoni che è alla base di molte patologie respiratorie, soprattutto quando protratta nel tempo o iniziata già in epoca prenatale".

La dottoressa di Palmo sottolinea anche l’esistenza di quella che viene definita "asma grave, resistente alle terapie, una condizione in cui nonostante l’adeguata aderenza alle terapie anti-asmatiche massimali, non c’è un controllo della patologia e rappresenta circa dal 30 al 50 per cento di tutti i costi relativi ai costi sanitari per l’assistenza pediatrica. Quindi anche se i pazienti non sono molti, assorbono la maggior parte delle risorse economiche".

Alla domanda se si possa guarire dall’asma grave di Palmo fa notare che "negli ultimi anni la maggior comprensione di quelle che sono le caratteristiche dell’asma grave ha focalizzato l’attenzione mondiale sulla necessità di nuove terapie personalizzate e mirate, che consentono un buon controllo della malattia, quasi la scomparsa delle riacutizzazioni e si inizia a parlare anche di remissione della patologia. Sono farmaci biologici. Nel nostro centro si effettua al prescrizione e somministrazione di queste terapie biologiche più recenti. Partecipiamo a un progetto del gruppo di studio asma grave della Simri (Società italiana malattie respiratorie infantili) con lo scopo di analizzare tutti i casi di asma grave e studiare le caratteristiche di questa sindrome così complessa".

Nella Giornata mondiale dell’asma, che si terrà martedì prossimo, vede coinvolte anche diverse associazioni di pazienti ’Asma allergia bimbi’ di Bologna Federasma e Respiriamo insieme.