Aurora e le mucche (social): “Quante difficoltà, ma questo lavoro è la mia passione“

Castiglione dei Pepoli (Bologna), 26 ottobre 2023 - Aurora Bartolotti, 31 anni di Castiglione dei Pepoli, allevatrice tra Rasora e Sparvo, sull’Appennino bolognese, ha portato le sue mucche anche sui social. I suoi post, nella stalla o alla guida del trattore – perché coltiva il foraggio che usa per la sua azienda -, fanno il pieno di like. Ma non è questo il centro della storia. Bisogna invece tornare a una bambina nata in una casa “dove c’erano sempre animali“. Da lì la passione per questo mestiere.

Aurora Bartolotti, 31 anni, allevatrice a Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese

La scelta di Aurora

Una scelta controvento, “le difficoltà sono davvero tante”, la solita burocrazia ma anche gli aiuti (scarsi). Anche perché l’azienda è lei. Sveglia nel cuore della notte - sicuramente un altro modo di vivere la vita notturna che di solito fanno i ragazzi alla sua età - e giornate piene. Eppure: “La soddisfazione è davvero tanta. Sono riuscita a fare della mia passione un lavoro”. Tra le difficoltà ci sono anche “le stagioni che non vengono più come dovrebbero, i pochi aiuti, il fatto di vivere e lavorare in una zona di montagna, questo di certo non aiuta molto. Quando suona la sveglia? Dipende dai periodi, dai lavori da fare. Dalle 4 alle 7 più o meno“. Eppure soddisfazione, “veramente tanta“.

Una scelta di tanti trentenni e quarantenni

Ma sull’Appennino bolognese sono davvero tante le storie di chi sceglie l’ambiente e la natura per farne un lavoro. Tanti lasciano la città e un lavoro in ufficio per scegliere di tornare al podere dei nonni e dei padri. Un modo per investire sul territorio e diventarne “il primo presidio, anche per mettere una barriera agli effetti dei cambiamenti climatici”, è il ragionamento.

