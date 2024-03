Jessica e i capretti: il video dolcissimo del piccolo allattato con il biberon

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 18 marzo 2024 - Più che una stalla sembra una nursery, quella di Jessica Vaccari, 29 anni, siamo alla Fattoria Ca’ dei Monti a San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino. Questa è la stagione delle nascite, entrare nella stalla è un’emozione. Là in fondo ci sono i capretti appena nati, vengono allattati tre volte al giorno, bevono dal biberon. Accanto i più grandicelli che hanno poche settimane, si sfamano da soli, grazie alla macchina che dispensa latte artificiale giorno e notte. Dalla parte opposta, gli individui adulti. Quando sono dentro, nella stalla, hanno un modo tutto particolare di stare vicini, è tutto un incastro di teste e di corna.

Jessica Vaccari, giovane mamma pastore a San Benedetto Val di Sambro (Bologna)

L’azienda è nata nel 2016, allora Jessica ha deciso di lasciare la pianura per tornare sulle orme del nonno, che qui aveva il suo podere. “Ogni anno nascono un’ottantina di capretti”, racconta la padrona di casa. Mentre allatta un piccolo, che per lunghi minuti non si stacca un secondo dal biberon, finché il latte non finisce. Arriva una coppia di clienti, qui c’è anche la bottega dei formaggi, che per tutta la settimana si possono trovare anche nei mercati contadini. Vita intensa, soprattutto per una giovane mamma, la piccola Viola a 3 anni e mezzo sa già mungere la sua capretta, e si presenta nella stalla con la tazza per bere il latte così, ancora caldo. Jessica guarda avanti verso la prossima tappa, a quell’idea di organizzarsi come fattoria didattica, chissà. Ma già oggi lo spettacolo delle caprette attira tante famiglie con bambini. E tutti restano incantati.