Jessica e Fulmine, un amore di cavallo. “Una passione da bambina che ha contagiato anche mia figlia di 3 anni”

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 9 novembre 2023 – Una giovanissima mamma pastore e una passione innata per i cavalli. Jessica Vaccari, 28 anni, alleva capre camosciate delle Alpi nella fattoria di Ca’ di Monti, a San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese.

Ma, si racconta, “gli animali più importanti della mia vita sono i cavalli”. Jessica ha gareggiato nei campionati italiani di country cross, era un tutt’uno con Fulmine, che oggi – lasciate le gare per gli impegni totalizzanti della fattoria – la porta alla scoperta dei boschi dell’Appennino, che sanno davvero sorprendere in questa stagione di foliage tardivo.

Jessica Vaccari e Fulmine

Jessica e Fulmine, insieme da 22 anni

“Fulmine è nato in casa mia, è con me da 22 anni – dice mentre lo accarezza e ricorda che all’origine di questa passione c’è il nonno, lo stesso che aveva i terreni in montagna che sono diventati per Jessica prima un progetto d’impresa poi di vita.

Qui ha messo su l’allevamento della caprette, porta i suoi prodotti – formaggi o yogurt – nei mercati contadini in giro per l’Emilia Romagna. E qui ha deciso di mettere su famiglia, la figlioletta oggi ha 3 anni e dimostra lo stesso amore per i cavalli.

"Cosa significa crescere un bambino tra gli animali”

“Crescere un bambino in mezzo agli animali vuol dire dargli l’opportunità di entrare in contatto con un essere vivente che non si esprime a parole”, riflette. Anche per questo in fattoria organizza spesso giornate dedicate ai più piccoli.