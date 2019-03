Bologna, 7 marzo 2019 – Sarà sottoposto a misurazioni e rilievi fotografici il carro di Carnevale dal quale martedì è caduto il bambino di due anni e mezzo, il piccolo Gianlorenzo Manchisi, morto ieri all'ospedale Maggiore. La Procura della Repubblica di Bologna ha incaricato la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei carabinieri di svolgere i rilievi tecnici.

Gli accertamenti servono a verificare se il mezzo, che è stato posto sotto sequestro subito dopo l’incidente che ha causato la morte di Gianlorenzo Manchisi, è conforme alle norme previste per questo tipo di manifestazioni. Proseguono, inoltre, le verifiche finalizzate ad accertare l’esatta dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità degli organizzatori. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

“Abbiamo fiducia nella giustizia senza nessun problema”, dice l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Rispondendo a una domanda dei cronisti sulla pericolosità del carro, su cui il piccolo si trovava asssieme alla madre durante la sfilata della manifestazione organizzata dalla Diocesi, Zuppi ha detto: “Non lo so. È la 67esima edizione del Carnevale, con tutti quanti i certificati. Rimetterei tutto a chi deve indagare e a chi deve dire questo”. L'arcivescovo ha definito la tragedia “una cosa straziante”. A lui i genitori del piccolo hanno detto, come ha riferito l'arcivescovo, che “in una frazione di secondo è cambiato tutto, dobbiamo essere molto uniti, molti mi hanno scritto per dirmi che questo è un figlio di Bologna, si è rivelata anche molta solidarietà”.

Gianlorenzo, caduto martedì dal carro di Carnevale durante la sfilata in via Indipendenza, si è spento ieri pomeriggio attorno alle 16. Non ha mai ripreso conoscenza né è mai uscito dal reparto di Rianimazione, dopo il delicato intervento cui è stato sottoposto la sera stessa dell’incidente. Il bimbo, che con il suo costume da Power Ranger stava ballando con la mamma sul carro allegorico a tema ‘Masterchef’, probabilmente nel tentativo di sedersi è caduto all’indietro, tra le sbarre laterali.

Nell’impatto è scivolato sotto al carro, che lo ha travolto con le ruote posteriori, colpendolo proprio all’addome. Inutili gli interventi dell’addetto alla sicurezza della Curia, che in pochissimo tempo si è affrettato ad applicare il massaggio cardiaco al bimbo che appena respirava dopo la caduta; inutile la corsa dell’ambulanza – giunta sul posto in sette minuti, specifica l’Ausl – e la delicatissima operazione chirurgica. Le lesioni erano troppo estese e troppo gravi e il cuore del piccolino alla fine si è arreso.