Bar Carlino, si parte. Il talk show rossoblù: tra ospiti, tifosi e vip anche voi protagonisti

Un talk show in diretta sul mondo del pallone (e non solo), rigorosamente rossoblù. Un’ora di chiacchiere per vivere il pre-partita dei match europei del Bologna Fc 1909 con vip, ospiti speciali e tanti tifosi che potranno scambiare opinioni con i nostri cronisti. Esordisce Bar Carlino, l’iniziativa della nostra testata nata per vivere in diretta il pre-partita delle sfide di Champions League dei rossoblù. Un modo nuovo, insomma, per legare una città, i tifosi rossoblù e i nostri lettori a questa straordinaria avventura europea, e per fare ’comunità’ puntando sulla passione per il Bologna Football Club 1909. Tanto che i primi protagonisti potreste essere proprio voi che ci state leggendo.

SUL WEB E IN TV

Oggi dalle 17 alle 18, andrà in onda la prima puntata del talk show de il Resto del Carlino (con la collaborazione di Canale 88 e il supporto di Confcommercio Ascom) nato per vivere in diretta il pre-partita delle sfide di Champions League dei rossoblù. Sessanta minuti di diretta dal salotto allestito da ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, con vip, personaggi e tifosi del Bologna: aneddoti, battute, pronostici insieme al pubblico che potrà partecipare dal vivo al programma. Il format accompagnerà i rossoblù e tutti i bolognesi nei pre-match di ogni partita Champions, sia sotto la Torre Maratona sia in trasferta in giro per l’Europa.

Otto puntate, quindi, una per ogni match dei rossoblù: seguirci è facilissimo, basta collegarsi con il nostro sito online (ilrestodelcarlino.it/barcarlino) oppure su Twitch (www.twitch.tv/ilresto_del_carlino), su tutti i nostri profili social e sul Canale 88 del digitale terrestre.

GLI OSPITI DI OGGI

Tra gli ospiti scelti per l’esordio di oggi, ci saranno, tra gli altri, il senatore Pier Ferdinando Casini, lo scrittore-blogger Danilo Masotti, insieme con Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line, la storica etichetta di Lucio Dalla e Gian Paolo Zanetti, titolare della Profumeria Ennio di via San Felice 22 e tifossissimo rossoblù. Una presenza fissa nelle otto puntate, poi, sarà Francy Pasta Lady, al secolo Francesca Grosso, titolare di SfogliaLab a San Lazzaro (via Emilia 34/D) e star dei social. Davanti al pubblico, Francy Pasta Lady preparerà alcuni formati di pasta fresca, con un particolare tocco ’rossoblù’.

PARTECIPARE DAL VIVO

Ma vogliamo che i protagonisti di ’Bar Carlino’ siano soprattutto i lettori del nostro quotidiano e i tifosi che seguono con passione il Bologna Fc 1909: chi si presenterà, oggi (e ad ogni puntata), con una copia del giornale e con il coupon che indica la propria formazione ideale per il turno, avrà la possibilità di scambiare due chiacchiere, in diretta, con i nostri cronisti. Gradito il look rossoblù: sciarpe, gagliardetti e abiti coordinati. L’iniziativa da ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, si terrà anche in caso di maltempo.

IL NOSTRO MAGAZINE

In occasione dell’esordio rossoblù oggi, in edicola con il giornale a 2 euro (incluso il prezzo del quotidiano), trovate il magazine ’Il sogno Champions’: 128 pagine ricche di curiosità, informazioni, approfondimenti sull’avventura del Bologna in Europa, sugli avversari e sulle città in cui si terranno le trasferte rossoblù. L’illustrazione di copertina è stata ideata da Davide Bonazzi.