Bcc Assicurazioni, Galletti al vertice. Anche Ravaglia entra nel cda

Sono due i rappresentanti della cooperazione bolognese scelti ai vertici di BCC Assicurazioni. La compagnia assicurativa del Gruppo Iccrea specializzata nel ramo danni è stata da poco acquisita al 51 per cento dal Gruppo Assimoco, assicurazione di riferimento del mondo cooperativo. Alla guida del consiglio di amministrazione ci sarà Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, già ministro dell’ambiente. Entra nel consiglio di amministrazione anche Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, già direttore generale di Emil Banca.

"Essere scelto alla presidenza di BCC Assicurazioni è un grande onore, tanto più in un momento così strategico come questo che vede l’acquisizione della maggioranza delle quote da parte di un grande player del settore assicurativo come Assimoco, con il quale dovremo lavorare a stretto contatto per un’integrazione efficace" ha affermato Galletti, soffermandosi poi sull’importanza del rapporto tra banche cooperative e assicurazioni. "Il credito cooperativo con i suoi sportelli è presente sui territori e si caratterizza per vicinanza alla comunità e la personalizzazione del servizio". Sulla necessità di una diffusione più accurata delle coperture assicurative si sofferma Daniele Ravaglia: "Urge diffondere una cultura dell’assicurazione danni che protegga le imprese e le persone dagli eventi avversi, c’è molto da lavorare e il presidio del credito cooperativo può essere un attore importante".