Bellocchio premiato con un David

Anche Bologna brinda tra i David di Donatello. E lo fa grazie alle cinque statuette per il film ’Rapito’ di Marco Bellocchio, il presidente della nostra Cineteca, che nella vicenda di un giovane ebreo di Bologna rapito dalla casa di famiglia dai soldati papali nel 1858, cui fece seguito il suo trasferimento a Roma sotto la custodia di papa Pio IX per esser allevato come cattolico, vide già dal 2020 la storia ideale per un film.

Poi nel 2022 fu girato in parte nella nostra città, tra Piazza Maggiore, Palazzo d’Accursio e alcune parti del centro storico. ’Rapito’ infatti ha ricevuto il David per la miglior sceneggiatura non originale di Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli, basata liberamente sul libro ’Il caso Mortara’ di Daniele Scalise. E il maestro di Bobbio ha commentato: "L’età mi rende moderatamente soddisfatto, se non fossi stato premiato sarei stato moderatamente insoddisfatto". E poi: "Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato, spero soltanto di avere ancora per qualche anno la mente a posto per fare altri film". Poi ecco gli altri riconoscimenti incassati dal film: miglior scenografia di Andrea Castorina, arredamento di Valeria Veccellio, miglior acconciatura di Alberta Giuliani, miglior trucco di Enrico Iacoponi, migliori costumi di Sergio Ballo e Daria Calvelli. E proprio il costumista Sergio Ballo non è riuscito a trattenere la polemica venerdì sera verso gli organizzatori del premio: "Ai David siete tirchi, potevate darci due statuette". E poi: "Purtroppo il nostro lavoro di costumisti e scenografi viene visto sempre come secondario".

Bellocchio già in Concorso a Cannes nel 2023 proprio con ’Rapito’, tornerà presto sulla Croisette, inserito nella selezione dedicata ai grandi titoli del passato grazie al restauro da parte della nostra Cineteca del suo capolavoro ’Sbatti il mostro in prima pagina’ del 1972, con Gian Maria Volontè.

Benedetta Cucci