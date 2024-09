Boom di auto senza assicurazione e revisione

Sono stati resi noti in questi giorni i dati delle principali attività svolte dal Corpo di Polizia Locale Reno Galliera nei primi sette mesi del 2024. Molto utile per una corretta valutazione dell’attività è il confronto di questi dati con quelli relativi all’anno precedente, anche per valutare l’attuale trend rispetto recente al passato. Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Locale nei primi sette mesi del 2024 sono state denunciate 74 persone, dato in linea con il 2023 (nell’anno precedente furono infatti complessivamente 136 le persone denunciate). Tra queste sono 2 le persone denunciate per furto, (ben 13 erano state nel 2023), 3 per truffa (5 nel 2023) e 6 perché scoperte alla guida di veicolo con patenti false.

Oltre 6 chili e mezzo lo stupefacente sequestrato, tra cui 6 chili di hashish sequestrato a Galliera a inizio luglio. Lo stupefacente sequestrato in tutto il 2023 era stato poco oltre il chilo e mezzo. Ben 1.598 i controlli con alcoltest effettuati (erano stati 1207 in tutto il 2023), che hanno portato a 22 sanzioni per guida in stato di ebbrezza: 45 le guide in stato di ebbrezza accertate in tutto il 2023. L’andamento degli incidenti stradali rilevati dal reparto Infortunistica stradale del Corpo rimane costante rispetto all’anno precedente: complessivamente da gennaio a luglio 2024 sono stati rilevati 207 incidenti (189 con feriti e 89 senza feriti), mentre nel 2023 erano stati complessivamente 359. Calano in maniera verticale gli incidenti mortali: a fronte dei 5 del 2023 ad oggi ancora non se ne sono verificati nel 2024. Dall’analisi delle violazioni al codice della strada accertate dal Corpo meritano di essere evidenziate quelle fatte per circolazione senza assicurazione, ben 320 a fronte delle 290 in tutto il 2023 e quelle per circolazione con veicolo non revisionato: 914 (erano state 1588 in tutto il 2023).

"Come si evince dai dati dell’attività nei primi sette mesi del 2024, la Polizia Locale si conferma attiva in svariati settori dei nostri territori, un imprescindibile punto di riferimento per garantire sicurezza, rispetto delle regole, tutela del decoro urbano, supporto alla cittadinanza – ha commentato il Presidente dell’Unione Reno Galliera Stefano Zanni –. Per questo desidero esprimere il nostro plauso e ringraziamento a tutti gli agenti e al comandante Massimiliano Galloni per l’impegno e la professionalità che mettono al servizio delle Comunità".