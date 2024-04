"Buon compleanno Guglielmo". Sasso festeggia il genio Marconi

Una festa di compleanno memorabile quella che si prepara a Sasso Marconi dove in vista del 25 aprile, giorno della nascita di Guglielmo Marconi, da domani prendono il via una serie di appuntamenti collegati ai 150 anni dai natali del suo cittadino più illustre, quello che nel 1938 ha dato il nome allo stesso Comune che fino ad allora si chiamava Praduro e Sasso e al quale ha procurato notorietà planetaria. Tre giorni di mostre, eventi e appuntamenti per adulti e bambini che si concluderanno con la cena di gala del 25 aprile.

Il tutto su iniziativa della famiglia Fanti, proprietaria della Villa Achillini, aristocratica dimora del XVI secolo che domina il profilo del capoluogo, dove si svolgeranno le iniziative programmate secondo la direzione artistica di Terry Zanetti e alla direzione organizzativa di Francesca Pillotti, presidente della Pro Loco, con lo scopo dichiarato di raccontare i vari aspetti della vita di Marconi: dalla storia personale alle invenzioni, l’amore, le amicizie, la famiglia, le avventure imprenditoriali e senza trascurare la gastronomia, affidata alla creatività di Aurora Mazzucchelli, chef stellata di Casa Mazzucchelli (già ristorante Marconi), la quale su suggerimento della Pro Loco ha accettato di mettere la sua arte al servizio della celebrazione mettendo a punto la ricetta dei biscotti ‘Guglielmini’: frollini a forma di mandorla e base di farina di grano tenero con noci, semi di finocchietto e miele di acacia.

"Sono semplicissimi biscotti da tè – spiega –, con la farina del grano tipico delle nostre zone, lievitato come ai tempi con ammoniaca e Baking, briciole di noci colte negli alberi presenti in ogni giardino e con l’aroma del finocchietto selvatico diffusissimo a tutte le latitudini frequentate da Marconi". La degustazione è in programma al termine della giornata di domani che dalle 10 alle 12 prevede visite guidate alla Villa Achillini e all’oratorio di Sant’Apollonia a cura del Gruppo studio 10 righe. Alle 10.30 la conferenza di Adriano Neri su "La Telegrafia tra le sponde opposte del Vecchio e del Nuovo Mondo: come Guglielmo Marconi ha trasformato il sistema di comunicazione". Alle 16 conferenza di Arnalda Guja Forni dal titolo: "Chi amava Guglielmo? Storie d’amore, amicizie, seduzioni", mentre alle 17,30 si svolge l’incontro con Laura Tenorini e Mirka Ruggeri autrici del fumetto ’Guglielmo Marconi. Il ragazzo che fece parlare il mondo’ (ed. Tunué), le cui tavole originali verranno esposte in villa. Domenica visite guidate, attività per bambini, conferenza di Manuela Rubbini e il concerto del soprano Paola Matarrese.

Gabriele Mignardi