Caccia ai fondi mancanti. Si punta anche agli Europei

Mancano circa 50 milioni di euro, perché il progetto Dall’Ara possa prendere il via, a prescindere da quelli che sono i passaggi formali. Palazzo d’Accursio attende, non può e non vuole derogare dai 40 milioni che si è impegnato sborsare per il restyling dello stadio, al netto dei rincari di materie prime e lavori edili che si sono verificati dal Covid in poi. "Rincari del 30-40 per cento, il piano economico-finanziario dell’operazione è da rivedere e cerchiamo investitori e sponsor", ha specificato l’ad rossoblù Claudio Fenucci. Saputo, chiamato inizialmente a un esborso di 70 milioni è salito a 90. Non di più. "Senza certezze di tempi e costi non partiremo", ha fatto sapere Fenucci, lanciando l’aut aut del presidente rossoblù. A tal proposito saranno fondamentali gli incontri che andranno in scena a metà della prossima settimana.

Il club rossoblù avrà un’audizione con il comitato interistituzionale composto dal ministero dell’economia, da quello dello sport, interessati al restyling del Dall’Ara in vista degli Europei del 2032 che vedranno Turchia e Italia come paesi ospitanti: "Nell’ambito di questa manifestazione è possibile trovare investitori, pubblici e privati: attori coinvolti con risorse che potrebbero essere erogate non necessariamente a fondo perduto ma con sistemi partecipazione", spiega Fenucci, che cerca sponsor anche per il Dall’Ara. Lo stadio non cambierà nome. Ma siccome l’opera sarà inserita all’interno di un parco sportivo, ecco che il parco potrebbe prendere il nome dallo sponsor. Inizia la caccia ai nuovi fondi per poter chiudere l’operazione restyling, legata ora soprattutto alla partita del temporaneo, dal momento che senza chiusura della conferenza dei servizi per il secondo impianto non potrà vedere la luce il bando dei lavori.

Marcello Giordano