È un giallo il ritrovamento, ieri pomeriggio, del cadavere di una donna di circa 70 anni, senza documenti, che è affiorato nel canale Emiliano Romagnolo, a Maddalena di Cazzano di Budrio. Un passante, che era in sella alla bicicletta, ha visto passare il corpo senza vita trascinato dalla forte corrente e ha informato, immediatamente, i carabinieri della stazione di Budrio e il nucleo operativo e radiomobile di Molinella.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del nucleo di soccorso subacqueo, che hanno ripescato il cadavere superando non poche difficoltà, perché il corpo si è allontanato, trascinato dalla corrente per chilometri. La donna non aveva con sé alcun documento di riconoscimento e non sarà facile identificarla. Il canale Emiliano Romagnolo parte da Bondeno nel Ferrarese e arriva fino a Rimini. La donna potrebbe essere finita nel corso d’acqua in un tratto di decine di chilometri. Oltre ai pompieri, sono subito accorsi gli operatori dello staff sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. Da un primo esame del corpo non sono emersi segni di violenza e la morte, probabilmente, sarebbe stata causata da annegamento. Le ipotesi preponderanti sono il suicidio o che la donna, colta da un malore, possa essere finita nel canale senza riuscire a risalire a causa delle sponde scivolose, responsabili di molte altre vittime in passato. Sono soltanto ipotesi che dovranno essere necessariamente confermate nelle prossime ore dai carabinieri della stazione di Budrio e dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Molinella.

La salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale, a disposizione della Procura della Repubblica che potrebbe ora disporre l’autopsia. Sul fatto, quindi, proseguono le indagini dei carabinieri: per ora non sono emerse denunce di persone scomparse che corrispondano per età alla donna ritrovata nel corso d’acqua. Il canale Emiliano Romagnolo soltanto nel 2017 sempre a Budrio inghiottì un ragazzino di 13 anni, che si era buttato per fare un bagno e non era riuscito a risalire. Successe nella stessa zona in cui è stato ritrovato il cadavere della donna. Anche un pescatore a Bentivoglio cadde nel 2015, sempre nel canale Emiliano Romagnolo, e non riuscì più a risalire perdendo la vita.

Matteo Radogna