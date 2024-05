Furto alla Coop, ladro colto sul fatto e arrestato

Arresto in flagranza di reato l’altra notte a Bazzano dove i carabinieri della locale stazione hanno sventato un furto ai danni del supermercato Coop di via Circonvallazione nord, nella prima periferia del capoluogo di Valsamoggia. Si tratta di un 37enne italiano, disoccupato, non residente in zona, già ben noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

È successo durante un controllo notturno che i militari della stazione stavano effettuando in Valsamoggia nell’ambito del programma di prevenzione e repressione sul territorio. Giunti nella periferia di Bazzano, in collaborazione con un mezzo di servizio degli addetti alla vigilanza, l’allarme ha segnalato l’intrusione avvenuta da una delle porte posteriori, usata solo per ragioni di servizio e di carico-scarico merci.

Il ladro era riuscito a penetrare nel supermercato forzando la serratura di un accesso e si trovava già fra gli scaffali delle bevande quando è stato sorpreso dai militari. Obiettivo del pregiudicato era quello di fare incetta di alimenti ma soprattutto di liquori, che aveva iniziato a riporre in uno zainetto. Si preparava a dileguarsi quando però si è trovato di fronte gli agenti e, di fronte all’evidenza dei fatti, non ha neppure tentato la fuga.

Fermato sul posto l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. La refurtiva del valore di alcune centinaia di euro è stata prelevata dallo zainetto e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto nella notte prima di essere tradotto al Tribunale di Bologna dove nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto al termine del rito con giudizio per direttissima e disposto il divieto di rientrare nell’area metropolitana di Bologna.