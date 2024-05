Madonna di San Luca. L’immagine di Maria è scesa in città. Zuppi: "Ci sostiene"

Far arrivare la venerata immagine della Madonna di San Luca a chi avrebbe qualche difficoltà nel recarsi in cattedrale. Questa una delle tracce che ieri pomeriggio il mezzo dei Vigili del fuoco ha seguito nel trasportare l’icona dal santuario del Colle della Guardia alle strade del vicariato nord dell’arcidiocesi. Dal 2020, quando le limitazioni dovute al Covid impedirono le processioni, il cardinale Matteo Zuppi ha voluto che questa tradizionale discesa fosse un momento di incontro con i luoghi significativi della città.

Quest’anno la prima tappa ha visto protagoniste le suore missionarie della carità di Madre Teresa che nella loro casa in via del Terrapieno offrono un rifugio alle donne sole con i loro figli. "Grazie all’operato di questa comunità – ha spiegato l’arcivescovo – capiamo come Maria si preoccupi di noi. Qui le sue suore diventano madri di altre madri che trovano una accoglienza speciale, forse unica, perché gratuita". Dopo un passaggio alla Divisione regionale dei Vigili del fuoco, l’immagine si è poi fermata alla Casa della Carità di Corticella dove sono ospitati poveri e sofferenti. "Visitando questa realtà e la casa di don Nozzi che qui a fianco ospita alcuni ex detenuti, abbiamo la prova che nella prova la Madonna è sempre con noi. La sua è una mano sempre tesa a chi è caduto e ora prova a rialzarsi. Tutti noi cadiamo, ma il suo sguardo amorevole ci dice che non siamo mai soli". Continuando questo viaggio l’ultima sosta si è svolta a Villa Erbosa. E’ una realtà storica della ‘Bolognina’ e un punto di riferimento importante per la salute soprattutto degli anziani. "Non è necessario – ha concluso Zuppi – essere degli esperti di medicina per essere un valido sostegno ai malati. Basta una visita, una telefonata, una parola per essere un conforto importante. La Beata Vergine pur essendo regina ha una attenzione per tutti noi, mentre noi spesso non facciamo anche gesti gratuiti perché inspiegabilmente ci pesano".

Il corteo che ha visto l’arcivescovo essere un passeggero del City Red Bus è poi arrivato alla cattedrale di San Pietro dove ad accoglierla tra le autorità civili e militari vi erano anche il questore Antonio Sbordone, il sindaco Matteo Lepore e la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, a dimostrazione di come in tutti i campi la madonna divida anche quello che ha deciso di essere diviso. Una ricucitura che avviene anche in campo ecumenico, con il vescovo Dionisio di Kotyeon che domenica celebrerà l’ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio prima della processione che riaccompagnerà l’immagine al santuario.