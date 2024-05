"Prenderemo voti ai dem e alla Lega"

Graham Watson, politico britannico con cittadinanza italiana e capolista nel Nord Est degli Stati Uniti d’Europa, qual è la sua missione?

"Ho paura di quello che sta succedendo in Italia, sono le stesse cose successe da noi con la Brexit, della quale sono stato un grande oppositore. Personaggi come Steve Bannon si stabiliscono qui con fondi privati americani, e poi forze come la Lega hanno contatti moltro stretti con i russi. Cina e Russia vogliono spaccare l’Europa, in Italia per questo l’estrema destra sta diventando più forte e io voglio contribuire a salvare lo Stivale con Renzi e Bonino".

Quali i pilastri degli Stati Uniti d’Europa?

"Vogliamo un’Europa più forte, siamo noi la lista davvero europeista per quanto riguarda difesa, energia, commercio. Il benessere dell’Europa è fondamentale per il benessere dell’industria del Nord Est italiano, che voglio tutelare".

Per lei Salvini è un pericolo?

"Come definirebbe lei una politica con meno Europa, più Cina, meno investimenti, meno posti di lavoro, più Sud-Est asiatico come dice Salvini?".

Lei ha lavorato con Romano Prodi, lo ha già sentito?

"Presto ci sentiremo, 20 anni fa con lui creai a Bruxelles il gruppo ‘Lib Dem’, lui ha ritirò i suoi e io ritirai i miei dai rispettivi gruppi per creare uno unico. Ma eravamo in anticipo di 20 anni. Oggi abbiamo una nuova generazione che va a lavorare in Europa e che si sposa con persone di altre nazioni in Europa, e grazie alle conquiste fatte uno come me può candidarsi in Italia, e un italiano come Sandro Gozi può farlo in Francia. Noi degli Stati Uniti d’Europa tentiamo non solo di dire, ma anche di praticare l’europeismo, serve una vera Europa dei popoli. Servono talento, tecnologia e tolleranza, come in California".

Volete rubare voti al fortino bolognese del Pd?

"Certo, c’è un numero impressionante di persone che si avvicina a noi arrivandio dal Pd. I dem hanno evidenti problemi di organizzazione, ma potremo rubare voti anche ai leghisti scontenti del duo Salvini-Vannacci".

pa. ros.