Calabroni ‘killer’ attaccano due fungaioli in Appennino: salvati dagli uomini dell’elisoccorso

Bologna, 24 settembre 2024 – Una tranquilla mattinata trascorsa andando a funghi ha rischiato di finire in tragedia. Due residenti di Vergato si trovavano nel bosco di querce di Carpineta, nel territorio di Camugnano, quando un gruppo di insetti ha iniziato a pungerli ripetutamente. I malcapitati si erano inavvertitamente seduti su un tronco cavo che ospitava un nido di calabroni che, turbati dalla presenza umana, hanno reagito in maniera aggressiva.

In seguito alle diverse punture ricevute, uno dei due fungaioli, un uomo di 76 anni, ha accusato un malore e il suo amico ha immediatamente allertato il 118. Il Soccorso alpino della stazione di Corno alle Scale, un’ambulanza di Vergato, un’automedica di Marano e un elicottero del 118 di Ravenna condotto da un tecnico del Cnsas e con a bordo i vigili del fuoco, si sono subito mobilitati per le operazioni di recupero.

A complicare il lavoro dei soccorsi, è stata anche la posizione dei due uomini (che si erano inoltrati nel bosco): questa non consentiva infatti l’atterraggio del mezzo. Il personale si è quindi dovuto calare con il verricello per prestare le cure mediche al ferito e trarre in salvo i due uomini. Il 76enne è stato condotto all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.