Malore mentre va a caccia, anziano portato d’urgenza in ospedale

Medicina (Bologna), 22 settembre 2024 - E’ uscito per andare a caccia nelle campagne della Bassa ma è stato colpito da un malore in una zona difficile da raggiungere a causa della vegetazione e del fango dovuto alle piogge degli ultimi giorni. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, domenica 22 settembre, verso le 10.30, in via San Tomaso e via del Piano a Medicina.

L’uomo, un 80enne del posto, era uscito presto per dedicarsi all’attività venatoria quando ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. A dare l’allarme prima di perdere i sensi è stato lo stesso 80enne che si è messo in contatto con la figlia dicendo che stava male e dando una localizzazione.

Per permettere ai sanitari del 118, sopraggiunti con ambulanza e automedica, di soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La zona in parte boschiva, infatti, era difficile da raggiungere per altri mezzi a causa del pantano e degli allagamenti. I pompieri sono arrivati dal distaccamento di Medicina con una camionetta e un fuoristrada. L’uomo recuperato e affidato ai sanitari è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Imola dove ora si trova in codice di media gravità.