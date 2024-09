Cambio di rotta. La frenata di Lepore sulle pedonalizzazioni: "Strade turistificate"

di Paolo

Rosato

Le pedonalizzazioni creano "turistificazione"? Ne è convinto, più o meno, il sindaco Matteo Lepore, che ieri partecipando in Comune alla ‘Settimana europea della mobilità’ ha smussato quella che per 10 anni di amministrazione Merola è sembrata una direzione chiara. Ovvero pedonalizzare, dove si poteva, per migliorare la vivibilità del centro. Adesso le cose sono cambiate, è Lepore il sindaco – assessore al Turismo sotto Merola, decennio in cui il fenomeno è stato incoraggiato e favorito – e le pedonalizzazioni non sono più viste come un mantra sempre e comunque. C’è invece la Città 30 che ha senz’altro avuto l’effetto di "scuotere la città e anche il dibattito nazionale, ma per noi era una scelta importante", ha affermato Lepore, ricordando che i primi provvedimenti sul limite a 30 all’ora in realtà risalgono agli scorsi decenni. Ma c’era la necessità di "cambiare il paradigma che, all’epoca, vedeva molta attenzione sulla pedonalizzazione del centro storico, che sicuramente è un obiettivo nobile. Però possiamo anche pensare di pedonalizzare tante strade, ma oggi vediamo problemi nuovi". In particolare "la gentrificazione e la turistificazione: quelle pedonali sono zone più piacevoli ma in tutto il mondo – ha avvertito Matteo – sono anche zone molto più frequentate dai turisti".

Lepore ha raccontato di aver letto che "il sindaco di Londra, Sadiq Khan, vuole pedonalizzare Oxford street e non credo che diventerà una via per i residenti, bensì ancora di più un teatro per turisti e visitatori, ancora più bello da visitare". Lo dimostra Times Square, "un teatro di valorizzazione economica e sociale della città". Dunque "c’è pedonalizzazione e pedonalizzazione. Le strade scolastiche pedonali in un quartiere hanno una funzione molto dedicata a residenti, bambini, insegnanti e utilizzatori di quel servizio pubblico", però la pedonalità "non va presa come un mantra, bisogna analizzare gli effetti – ha rimarcato – e in ogni caso su Bologna la vera sfida è il trasporto pubblico metropolitano, più che la pedonalità". Proprio quel trasporto "credo che sia la sfida vera delle regionali sulla mobilità. Abbiamo bisogno di una legge regionale per istituire in modo ufficiale il servizio ferroviario metropolitano, abbiamo bisogno di investimenti adeguati e che l’Sfm sia gestito e coordinato dalla Città metropolitana, – ha continuato il sindaco –, ma anche di rivedere le tariffe e le aree di tariffazione del trasporto pubblico metropolitano, perchè sono pensate per un mondo che non c’è più".

Sul punto fa una precisazione Silvia Zamboni dei Verdi: "Bene Lepore che sposa appieno la cusa dell’Sfm – ha detto –. Ma non serve una legge regionale per implementarlo: basta rispettare il disatteso accordo di programma del 2007 tra Ferrovie dello Stato, Regione, Comune e le successive ridefinizioni del progetto tramite il Pums del 2019. Serve più trasporto pubblico locale, non il Passante". In disaccordo con in Verdi è Simona Larghetti (Coalizione civica), delegata metropolitana alla Mobilità sostenibile. "La legge sull’Sfm serve, dal 2007 è cambiato tutto. Sappiamo che i Verdi condividono la nostra sensibilità e l’aspettativa di un cambiamento reale sull’Sfm – ha sottolineato –, dobbiamo essere uniti se intendiamo dare concretezza a proposte ambientaliste che spesso sono tacciate di inconsistenza". Giulio Venturi (Lega): "Un bagno di realtà da Lepora, finora ha agito con il paraocchi".