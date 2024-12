Chiuso per quattro giorni il raccordo autostradale

Autostrade informa che sul Raccordo R43 Sasso Marconi-SS64 Porrettana, per lavori di manutenzione del verde, dalle 8 alle 18 di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia di percorrere la strada provinciale SP325 Val di Setta.

Sull’A1, per manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì, sarà invece chiuso il tratto tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A14, verso Milano.