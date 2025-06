Circolo Marco Biagi. Il professor Barbera su Costituzione e riforme

Riparte lunedì l’attività del Circolo culturale Marco Biagi, ora presieduto Mauro Felicori, ex assessore regionale alla Cultura. Il rilancio avviene con una conferenza del professor Augusto Barbera, docente di Diritto Costituzionale dell’Alma Mater e presidente emerito della Corte Costituzionale, che affronterà il tema delle riforme costituzionali. L’incontro si terrà all’aula magna Confindustria Emilia, in via San Domenico 4, a partire dalle 17,30. Per partecipare è gradita una mail a segreteria@circolomarcobiagi.it.