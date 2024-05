Come scrivere un articolo sul giornalino del Comune

"Vuoi scrivere un articolo per Foglio Aperto?". Il Comune invita i cittadini che intendono pubblicare un proprio testo sul prossimo numero del periodico di informazione comunale, a scriverlo ed inviarlo entro le 24 di domenica 26 maggio. Sono ammessi gli articoli il cui oggetto è attinente al territorio di Argelato e alla sua comunità; non sono ammessi testi maggiori di 2.000 battute spazi inclusi. La redazione di Foglio Aperto consiglia infatti ai cittadini interessati di inviare articoli, che non superino 1.500 battute spazi inclusi, corredati di almeno una fotografia. La foto dovrà avere un definizione di 300 dpi per un buon risultato di stampa. Gli articoli devono obbligatoriamente contenere la firma dell’autore. Maggiori informazioni sul sito web del Comune dove si possono trovare i riferimenti a cui inviare i testi e le foto.