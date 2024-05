Comunali, Sara Nanetti è la quinta candidata

‘Calderara in Comune’: è il nome della nuova lista civica, con candidato sindaco Sara Nanetti, che si propone alle prossime amministrative. Nanetti, 35 anni, ricercatrice e docente universitaria, nata e cresciuta a Calderara, ha avuto una breve e intensa esperienza amministrativa come consigliera nel gruppo di maggioranza. La sua lista è composta da professionisti, esperti, attivisti e volontari di ogni genere ed età.

"Il comune di Calderara – dice Nanetti - ha visto negli ultimi anni una forte espansione urbana con rilevanti implicazioni sotto il profilo dei bisogni e dei servizi. Queste trasformazioni richiedono un cambio di passo rispetto a modelli tradizionali basati sulla standardizzazione dei servizi e la marginalizzazione della società civile. Cambio di passo che potrebbe essere la risposta più efficace per rendere Calderara una città a misura di famiglie e centrata sulle persone". "Non vogliamo – continua la candidata sindaco - che nessuno rimanga indietro. Anche l’appartenenza territoriale dei candidati della lista ha cercato di valorizzare il più possibile le periferie. Ovvero, le frazioni molto spesso dimenticate, che rappresentano invece un valore prezioso per la comunità". A parere di Nanetti la lista civica si impegna a coinvolgere attivamente i cittadini nella definizione delle politiche e delle azioni amministrative, promuovendo forme di partecipazione diretta in una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche. La lista civica vuol promuovere politiche di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione del territorio e alla promozione di pratiche eco-sostenibili. E ancora occorre migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici, come trasporti, istruzione, sanità, cultura e tempo libero; nonché occorre potenziare le infrastrutture e le dotazioni urbane.

La lista civica intende sostenere la promozione della cultura, dell’istruzione e della formazione, attraverso iniziative e progetti. "Se eletti – continua la candidata - lavoreremo per favorire l’inclusione sociale e la coesione tra i diversi segmenti della comunità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili e rimaste ai margini, promuovendo politiche di integrazione, solidarietà e sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà". "La lista ‘Calderara in Comune’ – aggiunge Nanetti - si propone quindi come un’opportunità concreta per trasformare le aspirazioni e le esigenze dei cittadini in azioni positive e tangibili per il benessere e lo sviluppo della comunità locale".

